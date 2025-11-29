E-girls 二代目リーダー・佐藤晴美さん（30）がプロデュースするガールズグループオーディション『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』で、デビューする10人が決定。新グループ名も発表されました。このオーディションは、2020年に解散した“E-girls の復権”を掲げて行われているもの。今回、全国から集まった候補者の中からレッスンや合宿を重ね、選出されたファイナリスト11 人（COIROさん、HINATAさん、KOHARUさん、MANONさん