■FIS スノーボード ワールドカップ ビッグエア第1戦 （日本時間29日、中国・シークレットガーデン）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は2月6日にミラノで開催ミラノ・コルティナオリンピック™を来年2月に控えたスノーボードのW杯が開幕。第1戦となるビッグエア・女子決勝で深田茉莉（18、YAMAZEN）が優勝、2位に岩渕麗楽（23、BURTON）、3位に鬼塚雅（27、ISPS）が続き日本女子が表彰台を独占した。3本の