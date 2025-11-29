11月24日に発生した名古屋市港区の工場火災で、丸5日以上たった29日午前、ようやく鎮火しました。11月24日午前1時ごろに発生した港区昭和町にあるリサイクル工場「アビヅ」の火事は、出火から丸5日以上がたった29日午前8時に鎮火しました。この火事で、鉄くずや古紙など合わせておよそ300トンが燃えました。消防によりますと、燃えた集積物の中には、水をかけると水蒸気爆発を引き起こして有害ガスが発生する「アルミ灰」