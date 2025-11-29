ラツィオに所属するMFマテオ・ゲンドゥージ（26）は今冬の去就が注目されている選手の1人だ。ロリアンでプロデビューを果たし、その後アーセナル、マルセイユを経て2023年よりラツィオでプレイしているゲンドゥージ。今シーズンはここまで10試合に出場し2ゴール1アシストを記録、チームの主力として躍動している。そんななか、英『TEAMTALK』によると、ロリアン時代に指導を受けていたレジス・ル・ブリ監督のいるサンダーランドを