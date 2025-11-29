令和7年秋の褒章で黄綬褒章を受章した横山典弘騎手（57）の記念セレモニーが29日、東京競馬場で行われた。乗馬ズボンにえんび服姿でウイナーズサークルに立つと、息子の横山和生、武史から花束が贈られた。「（勲章を）胸にかけられると凄い重さを感じました。今日もウッチー（内田）、善臣（柴田善）さんが勝ったし、50代でもまだ若いと思っています。今後も仲間たちといいレースをしたい」と満面に笑みを浮かべていた。