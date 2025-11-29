実は多くの人がストレスに感じている、毎日の献立作り。たんぽぽ・白鳥久美子が自身の工夫を明かした。【映像】たんぽぽ・白鳥＆森川キャスターの「1週間の献立」ナイル株式会社の「宅食グルメ」で全国の既婚・就業男女を対象に料理の苦手意識に関して去年アンケートを行ったところ、半数を超える58.8％、約6割の人が苦手意識を持っていることがわかった。また実際に街の人からは以下のような声が聞かれた。「正直しんどい。