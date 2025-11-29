「MS&ADカップ2025」カナダ女子代表戦に臨むなでしこジャパン（日本女子代表）のスターティングメンバーが発表された。ニルス・ニールセン監督は、DF熊谷紗希やMF谷川萌々子らを先発で起用。前日練習で別メニュー調整となっていたMF長谷川唯はベンチスタートになった。試合は『長崎スタジアムシティ（ピーススタジアム）』で開催され、15時30分からのキックオフ予定。試合の模様はTBS系列にて全国生中継され、TVerでのライ