JR東海道線は29日、西岐阜駅での安全確認のため、岐阜駅から大垣駅の上下で運転を見合わせていましたが、午後2時27分に再開しました。JR東海によりますと、一部の区間で遅れが発生しているということです。ホームページなどで最新情報を確認するようにしてください。