²Î¼ê¤Î¤¢¤Î¤¬11·î28Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥é¥¤¥Ö»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û28ºÐ²Î¼ê¡Ö°Û¼¡¸µ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¥¹¥«¡¼¥È¤«¤é¥¹¥é¥êÈþµÓ¢¡¤¢¤Î¡¢ÈþµÓÈäÏª¤¢¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖWONDERLIVET 2025¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²Î¤¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¤òÅê¹Æ¡£¥Õ¥ê¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê½ãÇò¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥¬¡¼¥¿¡¼¥Ù¥ë¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿µÓ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¢¡¤¢¤Î¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¤³¤ÎÅê¹Æ