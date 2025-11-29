◇東京六大学野球100周年記念試合 チームWest-チームEast(29日、神宮球場)チームEastの松下歩叶選手(法政大)が5回に2ランホームランを放ちました。プロ野球・ドラフト会議でヤクルトから1位指名を受けた松下選手。「3番・サード」で出場したこの試合、1点リードで迎えた5回の第3打席、久野悠斗投手(明治大)からレフトスタンドへ一発を放ちました。この日の試合は東京六大学野球連盟に所属する選手を出身高校によって東西に分けて対