「東京六大学野球連盟結成１００周年記念試合、Ｅａｓｔ−Ｗｅｓｔ」（２９日、神宮球場）ヤクルトのドラフト１位・松下歩叶内野手（２２）＝法大＝が記念の一発を放った。２−１の五回１死一塁で、カウント１−２から明大左腕・久野悠斗（４年・報徳学園）の変化球を捉えて左越えへ２ランをマーク。リーグ戦通算１４本塁打の長距離砲が“大学ラストゲーム”で、プロでも本拠地となる神宮にアーチをかけた。