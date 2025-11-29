Photo: mio 王道モデルで間違いなかった。フルタイムのほとんどを過ごす場所がこのデスク。恥ずかしながら、約1年前まではいわゆる学習机に安価なチェアを合わせて使っていたのですが、腰も首も慢性的に痛みが出て座っているのがつらいような状況に。そこで取り入れたのが、昇降デスクの定番モデルFlexiSpot「EF1」です。あれから約1年経った今では、机に向かうのが本当に楽になったのです。