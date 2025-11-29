アニメのONE PIECE（ワンピース）の主題歌などで知られる歌手の大槻マキさんが28日、上海で開催された「バンダイナムコフェスティバル2025」のステージで歌唱中に、照明や音響の電源が切られ、舞台から降りるよう求められた。高市早苗首相が7日の国会答弁で台湾有事の関連発言をして中国が猛反発して以来、中国では日本人アーティストの公演などの中止が相次いでいる。台湾メディアのネクストアップル（Next Apple）などが伝えた。