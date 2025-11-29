◆明治安田J2リーグ最終節徳島―長崎（29日、徳島・鳴門ポカリスエットスタジアム）8年ぶりのJ1昇格が懸かる首位のV・ファーレン長崎は、アウェーで4位の徳島と対戦する。◆長崎、水戸、千葉、徳島に可能性…J1自動昇格の条件はこちら◆スタジアムには高田旭人会長（ジャパネットホールディングス社長）や、父で前回昇格時に社長を務めた高田明氏も来場。試合前、サポーターにあいさつすると、サポーターが「ジャパネット」