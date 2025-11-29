福岡県警折尾署は28日、遠賀町の男性会社員（60）が交流サイト（SNS）を悪用した投資詐欺の被害に遭い、1641万円をだまし取られたと発表した。署によると、男性は10月、SNS上で投資を促す広告動画から誘導され、「女性アシスタント」を名乗る相手から「株式投資の先生」を紹介された。その後、別のグループSNSで「利益が出る」などと説明を受け、「株式投資の先生」らの指示に従って、今月26日までに指定された銀行口座に6回に