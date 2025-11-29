JR九州は29日、任天堂の人気ゲームシリーズ「スーパーマリオ」のキャラクターをデザインしたラッピング列車の運行を始めた。来年6月末まで鹿児島線や日豊線などを走る特急列車として運行する。任天堂と提携したキャンペーンの一環。車両は885系（6両編成）で、土管やコインが並ぶコースをマリオやルイージが走り回るゲームの世界を表現した。期間中はソニック（博多−大分・佐伯）やリレーかもめ（博多−武雄温泉）などとして