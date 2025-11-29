日本女子代表は11月29日、「MS&ADカップ2025」でカナダ女子代表と長崎スタジアムシティ（ピーススタジアム）で対戦する。この一戦を前にスターティングイレブンが発表されて、北川ひかる、谷川萌々子らが先発。主将の長谷川唯はベンチスタートとなった。先発の11人は以下の通り。 GK山下杏也加(マンチェスター・シティ)DF熊谷紗希(ロンドン・シティ・ライオネス)北川ひかる(エバートン)高橋はな(三菱重工浦和レッズ