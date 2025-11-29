◇NBAカップ1次リーグ第4戦レイカーズ129−119マーベリックス（2025年11月28日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（27）が28日（日本時間29日）の本拠地マーベリックス戦で先発出場。前半無得点から修正して、後半だけで4本の3Pシュートを決めるなど14得点マーク。チームも接戦を制して今季初の6連勝。そしてNBAカップも4連勝で決勝トーナメントに駒を進めた。この日は、NBAカップ1次リーグ最終戦でマ