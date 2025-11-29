ダイエー、阪神など4球団で627試合に登板した下柳剛氏（57）が、古田敦也氏（60）のYouTube「フルタの方程式」に出演。ヤクルトはケガ人が多いという持論に自ら答えを出した。下柳氏が、元ヤクルト監督の古田氏、真中満氏に対して「1個聞きたいんやけど、ヤクルトって何で毎年故障者が出んの？」と直球質問した。ただ、真中氏は“ヤクルト＝ケガ人が多い”とはイメージ先行と否定。「主力に出てるからで全体のトータルは他球