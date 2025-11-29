ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会）は、１２月７日〜８日に実施する「Ｕ２０日本代表候補 関東トライアル合宿」（東京都府中市・トヨタ府中スポーツセンター）に参加するメンバー２４人を発表しました。１週前の関西でのトライアル合宿に続いて、今回関東で行われる２日間の合宿。来年に行われるＵ２０世代の世界一決定戦「ワールドラグビーＵ２０チャンピオンシップ」のメンバー選考を見据え、国際舞台での活躍が期待