◇社会人野球日本選手権1回戦ヤマハ11―1西部ガス（2025年11月6日京セラD）左の強打者として真骨頂を発揮した。5―1で迎えた6回1死満塁。ヤマハ・森川凌が2ストライクからの4球目を捉えると、左中間フェンスを直撃する3点二塁打となった。「クリーンアップの仕事は打点をつけることですし、追い込まれながら左中間にあそこまで飛ばせたのは良かった。3球目まではインコースを続けられて引っ張る意識になっていた部分が