得票同数の末、くじ引きで新人が当選した茨城県の神栖市長選を巡り、現職側の異議申し立てを受けて市選挙管理委員会が行った再点検でも同数となったことに関し、現職の石田進氏（６７）は２７日、棄却された場合、県選管に審査を申し立てる意向を示した。報道陣の取材に、石田氏は「同数というのは納得できない」と説明。今回、くじ引きを選挙長が行ったことについても、「（公平な）くじ引きのやり方を検討してほしい」と述べ