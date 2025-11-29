「第１回イチローＤＲＥＡＭＦＩＥＬＤＤＡＹ」（２９日、和光スポーツアイランド）小中学生が野球、サッカー、テニスに挑戦するイベントが行われ、元大リーグ・マリナーズのイチロー氏、元サッカー日本代表の内田篤人氏、テニスの錦織圭がコーチ役を務めた。イチロー氏がテニスに挑戦し、錦織にラケットの持ち方から指導を受けた。その後、錦織のサーブレシーブにチャレンジしたが、最初はラケットに当てるのがやっとだ