仙台出身で楽天ファンとして知られるお笑いコンビ「サンドウィッチマン」が２９日、ニッポン放送のラジオ番組「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」で、ＭＬＢのドジャースなどでプレーした前田健太投手が、楽天への入団が決まったことについて語った。楽天は２６日に前田と契約合意したと発表したが、伊達は「実は公になる前にマエケンさんから電話いただきました。何だろうと思って、そしたら『お世話になります