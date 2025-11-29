歌手の和田アキ子（７５）が２９日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに１０００回」に出演。目の持病について言及した。膝の手術などを繰り返している和田は「外見からは分からない、私の病気は。私、右目は元々見えないって言ってるでしょ？網膜色素上皮裂孔、もう真ん中が真っ黒けなんです。左目だけで見ていて、左目も右目にちょっと近づいてきちゃって、先生が『そういうのが出てきてますね、症状が