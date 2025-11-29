日本ラグビー協会は２８日、「ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ２０２７」を運営する２０２７年国際園芸博覧会協会、およびリーグワンと共に、持続可能な社会環境作りを目指す包括連携協定を締結。同日は東京・秩父宮ラグビー場で締結式が行われ、日本協会の土田雅人会長が「『ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ２０２７』開催にあたり、その理念の実現に向け、日本協会とリーグワンと一緒にスクラムを組み、持続可能な社会の実現に向けて取り組みま