北九州市八幡西区の国道で、横断防止柵のボルト51個が盗まれていたことが分かりました。北九州市によりますと、今月26日、八幡西区小嶺の国道の拡幅工事に立ち会っていた市の職員が、横断防止柵の一部のボルトが無くなっていることに気づきました。28日に職員が再度現場を確認したところ、約70メートルの範囲で51個のボルトが盗まれていました。被害額は約1万7000円で、市は12月1日に警察へ被害届を提出する予定です。今月11