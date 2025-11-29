皇居・乾通りの秋の一般公開が29日朝から始まりました。【映像】紅葉を楽しむ観光客の様子皇居の乾通りは、坂下門から宮内庁の庁舎前を通り乾門に抜ける約750mの並木道です。一般公開は、上皇さまの80歳の「傘寿」を記念して2014年に始まりました。午前11時時点で5270人が訪れたということです。「とても美しいグラデーションの黄色と緑、すべてがとても鮮やかです」「お天気が良くて、すごく気持ちよかったです」（観光客ら）