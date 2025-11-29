イギリスの自然史博物館に保管されているアイヌ民族の遺骨5体が、日本側に返還されることになりました。【映像】英の自然史博物館周辺の様子返還される5体のうち、出土地域が明らかな4体は、1865年に北海道の八雲町と森町で発掘されたものとされています。この決定を受け、自然史博物館はANNの取材に対し「返還に向けて引き続き日本政府と緊密に連携していく」とコメントしています。黄川田アイヌ施策担当大臣は28日「返還