復元塗装された特急「サザン」10000系南海電気鉄道は創業140周年を記念し、かつて大阪球場を本拠地に活躍した「南海ホークス」の球団歌を、難波駅の列車発車メロディーとして使用することを発表しました。2025年12月3日(水)から難波駅の5・6番ホームで、ホークス時代の球団歌『南海ホークスの歌』の一部が流れます。この企画は、難波駅での特急「サザン」への球団マーク表示や、ホークスOBの江本孟紀氏による「1日駅長」の実施と合