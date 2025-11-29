日本女子代表(なでしこジャパン)は29日、長崎市内のPEACE STADIUM Connected by SoftBankで行われる国際親善試合でカナダ女子代表と対戦する。午後3時半のキックオフを前にスターティングメンバーが発表された。日本は今日29日、12月2日と2度カナダと対戦。日本サッカー協会(JFA)によると、2度目の対戦はトレーニングマッチという表記だが、国際Aマッチ扱いになるという。FIFAランク8位の日本は、9位カナダとの試合に臨む。前