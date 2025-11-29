オクラホマシティ・サンダー vs フェニックス・サンズ日付：2025年11月29日（土）開催地：ペイコム・センター（Oklahoma City）最終スコア：オクラホマシティ・サンダー 123 - 119 フェニックス・サンズ NBAのオクラホマシティ・サンダー対フェニックス・サンズがペイコム・センター（Oklahoma City）で行われた。 第1クォーターは両チーム譲らず25-25で終了する。第2ク