[11.29 J3第38節](長良川)※15:00開始主審:大坪博和<出場メンバー>[FC岐阜]先発GK 1 茂木秀DF 3 野澤陸DF 20 加藤慎太郎DF 22 文仁柱DF 55 外山凌MF 8 荒木大吾MF 28 箱崎達也MF 39 泉澤仁MF 97 福田晃斗FW 16 西谷亮FW 29 川本梨誉控えGK 31 セランテスDF 33 キム・ユゴンDF 40 平瀬大MF 10 北龍磨MF 14 生地慶充MF 19 松本歩夢FW 9 ドゥドゥFW 27 横山智也FW 32 オウイエ・ウイリアム監督石丸清隆[FC大阪]先発GK 1 山本透