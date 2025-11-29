[11.29 J3第38節](ギオンス)※15:00開始主審:田邉裕樹<出場メンバー>[SC相模原]先発GK 31 猪瀬康介DF 5 田代真一DF 20 山内琳太郎DF 36 中塩大貴MF 6 徳永裕大MF 7 河野諒祐MF 22 福井和樹MF 24 杉本蓮MF 26 西久保駿介MF 41 田鎖勇作FW 9 ラファエル・フルタード控えGK 1 三浦基瑛DF 3 ピトリックDF 18 三鬼海MF 15 前田泰良MF 25 田中陸FW 11 武藤雄樹FW 14 高木彰人FW 19 左部開斗FW 23 加藤拓己監督シュタルフ悠紀リヒャ