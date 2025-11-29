[11.29 J3第38節](味フィ西)※15:00開始主審:瀬田貴仁<出場メンバー>[松本山雅FC]先発GK 1 大内一生DF 16 宮部大己DF 19 杉田隼DF 44 野々村鷹人MF 10 菊井悠介MF 15 山本康裕MF 18 大橋尚志MF 24 小川大貴MF 40 樋口大輝MF 41 村越凱光FW 14 安藤翼控えGK 35 神田渉馬DF 7 馬渡和彰DF 17 山本龍平MF 20 前田陸王MF 25 川上航立MF 36 松村厳MF 46 安永玲央FW 42 田中想来FW 43 林誠道監督早川知伸[ギラヴァンツ北九州]先発GK