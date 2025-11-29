[11.29 J2第38節](富山)※14:00開始主審:吉田哲朗<出場メンバー>[カターレ富山]先発GK 1 田川知樹DF 3 香川勇気DF 4 神山京右DF 13 深澤壯太MF 7 佐々木陽次MF 11 小川慶治朗MF 22 椎名伸志MF 24 河井陽介MF 28 布施谷翔MF 32 溝口駿FW 39 古川真人控えGK 42 平尾駿輝DF 23 西矢慎平DF 40 竹内豊MF 8 松岡大智MF 16 末木裕也MF 17 井上直輝MF 25 亀田歩夢FW 10 松田力FW 27 吉平翼監督安達亮[ブラウブリッツ秋田]先発GK 1 山