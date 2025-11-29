[11.29 J2第38節](鳴門大塚)※14:00開始主審:清水勇人<出場メンバー>[徳島ヴォルティス]先発GK 1 田中颯DF 3 山田奈央DF 5 青木駿人DF 33 井上聖也MF 7 児玉駿斗MF 16 渡大生MF 18 エウシーニョMF 28 鹿沼直生MF 42 高木友也MF 99 ルーカス・バルセロスFW 9 トニー・アンデルソン控えGK 29 三井大輝DF 15 山越康平DF 22 柳澤亘DF 97 モヨマルコム強志MF 8 岩尾憲MF 10 杉本太郎FW 13 西野太陽FW 19 宮崎純真FW 27 ローレンス