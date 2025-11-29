アルビレックス新潟は29日、DF岡本將成(25)と2026年2月1日以降の契約を締結せず、今季限りで契約満了とすることを発表した。岡本は新潟アカデミーで育ち、2019年にトップチーム昇格。鹿児島ユナイテッドFCや水戸ホーリーホックへの期限付き移籍を経験し、今季から新潟に復帰した。開幕からここまでJ1リーグ戦での出番はなく、ルヴァンカップ2試合の出場となっている。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DF岡本將成(