[11.29 J2第38節](えがおS)※14:00開始主審:中川愛斗<出場メンバー>[ロアッソ熊本]先発GK 23 佐藤優也DF 4 袴田裕太郎DF 24 李泰河DF 25 小林慶太MF 6 岩下航MF 8 上村周平MF 17 藤井皓也MF 21 豊田歩FW 14 塩浜遼FW 16 松岡瑠夢FW 28 神代慶人控えGK 1 佐藤史騎DF 2 黒木晃平DF 5 阿部海斗MF 7 竹本雄飛MF 9 大本祐槻MF 13 飯星明良MF 15 三島頌平FW 11 ベ・ジョンミンFW 20 大崎舜監督大木武[ヴァンフォーレ甲府]先発GK 1