ユタ・ジャズ vs サクラメント・キングス日付：2025年11月29日（土）開催地：デルタ・センター（Salt Lake City）最終スコア：ユタ・ジャズ 128 - 119 サクラメント・キングス NBAのユタ・ジャズ対サクラメント・キングスがデルタ・センター（Salt Lake City）で行われた。 第1クォーターはユタ・ジャズがリードし30-27で終了する。第2クォーターはユタ・ジャズが試合を有利に