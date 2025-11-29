バーガーキングが、「にんにく・ガーリックバーガー」＆「スパイシーにんにく・ガーリックバーガー」に続くにんにく系バーガーとして、直火焼きビーフパティを4枚挟み込んだ「にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー」を2025年11月28日(金)に発売したので、食べに行ってきました。『にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー』が復活！ ジューシーな直火焼きビーフパティ4枚に、にんにく3種のパンチが効いた 「特製ガーリックソ