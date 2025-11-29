デンバー・ナゲッツ vs サンアントニオ・スパーズ日付：2025年11月29日（土）開催地：ボール・アリーナ（Denver）最終スコア：デンバー・ナゲッツ 136 - 139 サンアントニオ・スパーズ NBAのデンバー・ナゲッツ対サンアントニオ・スパーズがボール・アリーナ（Denver）で行われた。 第1クォーターはサンアントニオ・スパーズがリード