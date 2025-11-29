サッカー明治安田J2リーグは29日、今シーズン最終節を迎え、「V・ファーレン長崎」と「徳島ヴォルティス」の試合が、徳島県鳴門市で始まりました。 ◇長崎のスターティングメンバーは以下のとおり • 21 後藤雅明 • 23 米田隼也 • 29 新井一耀 • 44 江川湧清 • 48 照山颯人 • 5 山口蛍 • 8 ディエゴ ビトゥカ • 10 マテウス ジェズス &#8