声優・俳優の戸田恵子（68）が29日、「きっちんぐろーぶ！」と題してブログを更新。すっきりと片付いたキッチンをちらりとのぞかせ、ファンが反応している。【写真】「グリーンがあるの良いですね」戸田恵子、新調アイテム＆清潔感あふれるキッチン戸田は「キッチングローブ替えましたの」と新品のグローブを紹介。吊るされた黄色いグローブの後ろには、すっきりと片付き、緑も飾られた清潔感あふれるキッチンが写っている。