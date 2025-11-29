新潟県で名物の笹（ささ）団子に欠かせないササの葉が手に入りにくくなり、和菓子業者が頭を悩ませている。クマとの遭遇や熱中症を懸念し、山林に生育するササを採りに行く人が減っている。一部を中国産に頼る現状に、関係者は新潟の食文化を残そうとササの葉の確保に奔走している。（新潟支局徳井観）国産７割笹団子は、もち米にヨモギを混ぜた生地にあんこを包み、ササの葉で巻いて蒸す。年間１５０万個を販売する「田中屋