歌手の浜崎あゆみさんが自身のインスタグラムを通じて、アジアツアーの上海公演が中止になったことについての思いを投稿しました。【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】「エンターテイメントは人と人をつなぐ架け橋」ファンに呼びかける「わたしのことは心配しないで」前日に上海公演中止を報告浜崎さんは「わたしはこのツアーを共に戦い抜いてきた一座の皆と、中国スタッフの皆と、そして日本の大家族と共に前進しています」と、スタ