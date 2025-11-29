京都１１Ｒ・京都２歳ステークス・Ｇ３・馬トク激走馬＝カラペルソナ８月の中京未勝利（芝２０００メートル）で勝ち上がったエピファネイア産駒。上がり最速３３秒１の末脚で外から力強く伸びた姿はひと際目を引いた。母は２０１６年エイコーンＳ・米Ｇ１など、ダートで重賞３勝を挙げたカリーナミアというハイレベルな血統背景をもつ。吉村誠之助騎手は「口向きが難しいですが、体がしっかりして、そこが改善されれば、もっと