Ｒソックス地元メディア「ＮＥＳＮ」は２８日（日本時間２９日）、ヤクルトからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指す村上宗隆内野手（２５）が補強候補の一人になると報じた。前日２７日（同２８日）には「ニューヨーク・ポスト」紙の敏腕、Ｊ・ヘイマン記者がＲソックスが巨人からポスティング申請中の岡本和真内野手（２９）らの獲得に本格的に乗り出していることを報じた。同記者はＦＡ市場に出ている補強候