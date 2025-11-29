九州場所で初優勝大相撲九州場所で12勝3敗の星を残し初優勝した安青錦（安治川）は、大関への昇進が決まるなど、23日の千秋楽から怒涛の1週間を送った。その中で公開された、母国ウクライナを思わせるかのような構図にファンが喝采を上げている。日本相撲協会の公式Xは26日「大関昇進伝達式。騎馬の様子支えるのは、安強羅、安大翔、安響」として1枚の写真を公開した。紋付き袴姿で騎馬に上がり、ガッツポーズの安青錦。支え