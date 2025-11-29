イランが米国で来月開催される2026国際サッカー連盟（FIFA）北中米ワールドカップ（W杯）本大会組み合わせ抽選会をボイコットすると、イラン国営IRNA通信が28日（現地時間）報じた。イランサッカー協会（FFIRI）は組み合わせ抽選会に出席するべき人員がビザの発給を受けることができなかったとし、行事に出席しないと明らかにした。組み合わせ抽選会は12月5日午後に米ワシントンのケネディセンターで開かれる。イランは2026北中米W